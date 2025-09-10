«Самая сексуальная ученая» уничтожила тысячи детенышей

Исследовательнице, писательнице и бикини-модели Рози Мур, известной как «самая сексуальная ученая в мире», пришлось уничтожить тысячи детенышей квакш. Об этом пишет издание Daily Star.

Мур рассказала в соцсети, что осушила свой бассейн, после чего в нем завелись головастики. «Не успела оглянуться, а там уже дождевая вода, а затем кишат тысячи, тысячи головастиков», — объяснила она.

По словам Мур, она решила посмотреть, какие именно лягушки из них вырастут. Оказалось, что бассейн облюбовали кубинские квакши. Во Флориде, где она живет, этот вид считается инвазивным. «Так что в любом случае пришлось их всех убить», — говорит Мур.

Ранее Мур назвала хищников, с которыми ей было интереснее всего работать. На третье место списка она поставила питонов.