В России отреагировали на призыв ЕК усилить санкции после инцидента с дронами в Польше

Депутат Журова: Европа всегда найдет повод для усиления санкций против РФ

Европа всегда найдет повод для усиления санкций против России, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на соответствующий призыв Европейской комиссии (ЕК) после инцидента с дронами в Польше.

«Был бы повод, называется. Всегда они его найдут. Случайно потерявшиеся беспилотники — такая ситуация, которая сегодня может быть. То есть уже идет манипуляция фактами, к сожалению, и игра на прессу. Это очень хорошо работает на людей, на публику. Повода не было, сейчас появился. Они действуют так: ищут повод. Такая политика у них», — высказалась депутат.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками.

До этого премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство страны. Позднее он сказал, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими. При этом он не привел никаких доказательств.

