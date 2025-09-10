Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 10 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на призыв ЕК усилить санкции после инцидента с дронами в Польше

Депутат Журова: Европа всегда найдет повод для усиления санкций против РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Polsat News / Reuters

Европа всегда найдет повод для усиления санкций против России, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на соответствующий призыв Европейской комиссии (ЕК) после инцидента с дронами в Польше.

«Был бы повод, называется. Всегда они его найдут. Случайно потерявшиеся беспилотники — такая ситуация, которая сегодня может быть. То есть уже идет манипуляция фактами, к сожалению, и игра на прессу. Это очень хорошо работает на людей, на публику. Повода не было, сейчас появился. Они действуют так: ищут повод. Такая политика у них», — высказалась депутат.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками.

До этого премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство страны. Позднее он сказал, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими. При этом он не привел никаких доказательств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

    В лесополосе российского региона нашли мертвым 26-летнего военного

    Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом немецкого гражданства

    В крупное кадровое агентство российского города пришли полицейские

    Москвичка устроила курятник на балконе новостройки и попала на видео

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    В Москве прошел рейд в хостеле после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Раскрыты последствия инцидента с дронами для отношений Польши и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости