Культура
16:58, 10 сентября 2025Культура

Седокову заподозрили в использовании гипноза для контроля бывшего мужа

Пятый канал: Седокову подозревают в использовании гипноза для контроля Тиммы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову заподозрили в использовании гипноза для контроля бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом пишет Пятый канал.

Отмечается, что с момента, как спортсмен и певица начали встречаться, близкие стали замечать, что Тимма «стал неузнаваем» и «жил как будто под гипнозом». «Он был от жены без ума: ради нее разрушил брак и ушел от маленького сына», — говорится в материале. «Ей все говорили: "слушай, ты что делаешь?" Янис сидел с ее детьми в тот момент, когда она реально флиртовала с мужиками», — заявил друг баскетболиста Марк Пугачев.

Ранее адвокат Александр Бенхин усомнился в возможности ареста в Латвии экс-солистки группы «ВИА Гра».

