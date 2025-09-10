Экономика
16:15, 10 сентября 2025Экономика

В Госдуме потребовали заморозить цены на солярку для фермеров

Глава ЛДПР Слуцкий пообещал добиваться твердых цен на дизтопливо для фермеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий во время рабочей поездки в Воронеж пообещал добиваться заморозки цен на дизельное топливо для фермеров. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя рост стоимости солярки, депутат Госдумы обвинил в ситуации «недобросовестные компании», которые наживаются на сельхозпроизводителях и в конечном счете на гражданах. «Думаю, решение найдем достаточно быстро, говорю об этом совершенно ответственно», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, цены на продукты питания в области выросли, поэтому над поддержкой фермеров следует работать «конкретно, предметно, форсированно и в контакте с представителями фермерских хозяйств».

Также он напомнил о партийной инициативе обязать крупные торговые сети отдавать четверть полок товарам, произведенным в регионе, и заявил о необходимости запуска программы льготной ипотеки для работающих в сельской местности, чтобы сохранить там молодежь.

Стоимость дизельного топлива на Петербургской бирже в среду, 10 сентября, поднялась до максимальных с апреля 2024 года 63 550 рублей за тонну. Вместе с тем цены на бензин, о дефиците которого сообщают уже более десяти российских регионов, снижаются несколько торговых сессий подряд.

