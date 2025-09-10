Путешествия
12:05, 10 сентября 2025Путешествия

Собиравшегося в Турцию россиянина задержали в аэропорту из-за золотых часов

ФТС: Россиянина с золотыми часами задержали в аэропорту Минеральных Вод
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Россиянин решил пересечь границу с антикварными карманными часами и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В аэропорту Минеральных Вод таможенники задержали 44-летнего гражданина России, собиравшегося отправиться в Турцию. При досмотре на зеленом коридоре при нем были найдены три швейцарских хронометра Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul, датированные 1917 годом. Сотрудникам досмотра мужчина сообщил, что вез часы в качестве подарка сыну на свадьбу.

Эксперты установили, что хронометры были изготовлены с 1923 по 1924 годы, один из них выполнен из серебра 900 пробы. А часы имеют редкий 18-каратный полированный золотом корпус с окошком на крышке. Все предметы признаны культурной ценностью. Стоимость изделий на отечественном рынке оценивается в миллион рублей.

Россиянина обвинили в контрабанде. В его отношении возбудили уголовное дело с возможным наказанием в виде лишения свободы сроком на пять лет или штрафом, соответствующим стоимости предметов. Уточняется, что для вызова культурных ценностей необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию и предоставить разрешение от Минкультуры страны. Расследование продолжается.

Ранее пассажир привез в Россию люксовые украшения Cartier, Tiffany и BVLGARI на 6 миллионов рублей и попался в аэропорту. 42-летний мужчина прибыл в Шереметьево из Пекина.

