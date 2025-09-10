Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:43, 10 сентября 2025Путешествия

Собиравшиеся во Францию туристки случайно улетели в Африку из-за ошибки авиакомпании

NYP: Две туристки отправились вместо Ниццы в Тунис из-за ошибки авиакомпании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Две туристки, планировавшие отдых во Франции, случайно улетели в Северную Африку по вине авиакомпании. Об этом они рассказали в видео в TikTok, на которое обратило внимание издание The New York Post (NYP).

Собиравшиеся попасть в Ниццу из Рима Бритни Дзиало и ее подруга обнаружили себя на борту самолета, направлявшегося в Тунис. На опубликованных кадрах девушки смеются, уточняя у бортпроводника, отправились ли они в Ниццу (to Nice — прим. «Ленты.ру»). «В Тунис, да» (Tunis — прим. «Ленты.ру»), — ответила им женщина, неправильно поняв их.

После этого путешественницы показали онлайн-карты и выяснили, что произошла путаница из-за ошибки авиакомпании. «Сотрудник авиаперевозчика неправильно нас расслышал и забронировал рейс не туда», — сообщила Дзиало.

Члены экипажа уговорили европеек остаться на своих местах, чтобы затем их перенаправили в нужную страну. После приземления в североафриканском аэропорту туристки поговорили с сотрудниками авиакомпании и сели на рейс до Ниццы.

Ранее пассажир самолета в Японии попытался сфотографировать стюардесс под юбками и попался благодаря незнакомцу. Инцидент произошел на рейсе Cathay Pacific из Нагои, Япония, в Гонконг.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    У берега российского города побелело море

    Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса

    В России заявили о деградации европейской политики после инцидента с БПЛА в Польше

    Найдена самая дорогая в Москве арендная квартира

    Американский бизнес в Китае впал в пессимизм

    Европейский город затопило после сильных ливней

    Раскрыт возможный многомиллионный гонорар Пугачевой за интервью

    В Совфеде прокомментировали применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО

    Популярного актера избили в баре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости