Собиравшиеся во Францию туристки случайно улетели в Африку из-за ошибки авиакомпании

NYP: Две туристки отправились вместо Ниццы в Тунис из-за ошибки авиакомпании

Две туристки, планировавшие отдых во Франции, случайно улетели в Северную Африку по вине авиакомпании. Об этом они рассказали в видео в TikTok, на которое обратило внимание издание The New York Post (NYP).

Собиравшиеся попасть в Ниццу из Рима Бритни Дзиало и ее подруга обнаружили себя на борту самолета, направлявшегося в Тунис. На опубликованных кадрах девушки смеются, уточняя у бортпроводника, отправились ли они в Ниццу (to Nice — прим. «Ленты.ру»). «В Тунис, да» (Tunis — прим. «Ленты.ру»), — ответила им женщина, неправильно поняв их.

После этого путешественницы показали онлайн-карты и выяснили, что произошла путаница из-за ошибки авиакомпании. «Сотрудник авиаперевозчика неправильно нас расслышал и забронировал рейс не туда», — сообщила Дзиало.

Члены экипажа уговорили европеек остаться на своих местах, чтобы затем их перенаправили в нужную страну. После приземления в североафриканском аэропорту туристки поговорили с сотрудниками авиакомпании и сели на рейс до Ниццы.

