Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:27, 10 сентября 2025Наука и техника

США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

США заключили контракт на 14 миллиардов долларов на разработку беспилотника MQ-9
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Американские военные заключили контракт на 14,1 миллиарда долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного беспилотника MQ-9. Об этом сообщает Пентагон на своем сайте.

Контракт с неопределенными сроками и объемами поставок был заключен с компанией General Atomics Aeronautical Systems из Калифорнии. В частности, он предусматривает разработку, закупку, модернизацию, техническое обеспечение и прочие процессы, связанные с платформой MQ-9.

Соглашение включает в себя продажу данной военной техники и услуг Индии, а также потенциально другим иностранным государствам. Исполнение контракта ожидается к концу 2031 года.

В мае этого года бизнес-издания писали, что эпоха больших разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper подходит к концу, так как их могут сбивать даже устаревшие системы противовоздушной обороны. Аппарат длиной 11 метров способен нести высокоточные бомбы и ракеты Hellfire.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США впервые показало применение секретной модификации ракеты Hellfire на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Выявлен неожиданный «омолаживающий» эффект популярного препарата

    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Россиян предупредили о последствиях проживания в неприватизированной квартире

    Фон дер Ляйен выступит с обращением о положении дел в ЕС

    Некоторым россиянам разрешат оформить кредитные каникулы с 1 октября

    Путину показали молодильную клубнику и усовершенствованный виноград

    Политолог назвал ставшую угрозой страну-соседа России

    Уголовник вышел покурить из машины и погубил малолетних сына и дочь

    Диспетчер службы спасения рассказал о самых глупых поводах для звонков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости