20:42, 10 сентября 2025Мир

Стало известно о смерти бывшего российского посла

МИД России сообщил о смерти посла в отставке Сергея Яковлева
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: mid.ru

Ушел из жизни Чрезвычайный и Полномочный Посол России в отставке Сергей Яковлев. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дипломат скончался 5 сентября. Причина его смерти не называется. «Светлая память о Сергее Яковлевиче Яковлеве навсегда останется в сердцах его коллег и подчиненных», — говорится в публикации.

Сергей Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве. В 1971-м окончил МГИМО. Отмечается, что дипломат посвятил жизнь карьере в МИД СССР/России.

Ранее стало известно, что умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон. Ей было 89 лет, сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

