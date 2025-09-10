Стало известно о смерти бывшего российского посла

МИД России сообщил о смерти посла в отставке Сергея Яковлева

Ушел из жизни Чрезвычайный и Полномочный Посол России в отставке Сергей Яковлев. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дипломат скончался 5 сентября. Причина его смерти не называется. «Светлая память о Сергее Яковлевиче Яковлеве навсегда останется в сердцах его коллег и подчиненных», — говорится в публикации.

Сергей Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве. В 1971-м окончил МГИМО. Отмечается, что дипломат посвятил жизнь карьере в МИД СССР/России.

