Страдающие от цыган россияне записали видеообращение с просьбой о помощи

Жители Ставрополья записали видео с просьбой о помощи в борьбе с цыганами

Жители одного из сел Ставропольского края записали видео с просьбой о помощи. Ролик опубликовала «Русская община» в Telegram.

На видео россияне заявили, что страдают от действий цыганской семьи. Цыганские подростки агрессивно ведут себя по отношению к местным жителям, обижают их детей. «Мы себя не чувствуем в безопасности у себя дома», — сказала одна из женщин.

После публикации записи в село приехала группа активистов. Они вместе с участковым пообщались с цыганами. Те принесли извинения сельчанам и пообещали, что конфликтных ситуаций с ними больше не будет.

Ранее во Владимирской области цыгане напали на автомобиль скорой помощи. Это произошло после того, как машина с медиками заехала на территорию табора. Автомобиль врачей забросали камнями.