Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни

Рэпер Тимати посоветовал СБУ искать его в клубе

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) ответил службе безопасности Украины (СБУ) на объявление его в розыск и посоветовал искать его «в клубе». Заявление он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

СБУ объявила в розыск рэпера Тимати 8 сентября.

Артисту вменяется статья «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно».

До этого служба безопасности Украины предъявила обвинения двум российским судьям за приговор бойцам запрещенного в России украинского батальона «Азов».