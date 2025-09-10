Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
03:37, 10 сентября 2025Культура

Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни

Рэпер Тимати посоветовал СБУ искать его в клубе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Тимати

Тимати. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) ответил службе безопасности Украины (СБУ) на объявление его в розыск и посоветовал искать его «в клубе». Заявление он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

СБУ объявила в розыск рэпера Тимати 8 сентября.

Артисту вменяется статья «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно».

До этого служба безопасности Украины предъявила обвинения двум российским судьям за приговор бойцам запрещенного в России украинского батальона «Азов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Политолог назвал ставшую угрозой страну-соседа России

    Уголовник вышел покурить из машины и погубил малолетних сына и дочь

    Диспетчер службы спасения рассказал о самых глупых поводах для звонков

    Сыгравшая Наташу Ростову британская актриса снялась в латексных трусах

    Положение Запада описали фразой «гражданская война»

    На Украине началась подготовка к мобилизации женщин

    В России покажут фильм «Кремлевский волшебник»

    Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

    Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости