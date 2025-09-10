Трамп сообщил об освобождении похищенной в Ираке россиянки Цурковой

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена «Катаиб Хезболлах».

В настоящее время студентка Принстонского университета находится в безопасности в американском посольстве в Ираке.

Елизавета Цуркова является экспертом по Ближнему Востоку, специализируется на Сирии. Девушка посещала Ирак в рамках работы над докторской диссертацией и исследований для Принстонского университета. В январе 2023 года появилась информация, что она выжила после похищения в марте 2023 года шиитским ополчением в Ираке.