10:47, 10 сентября 2025Россия

В России с фразой «следите за руками» указали на лицемерие Трампа

Ветеран «Вагнера» Condottiero указал на лицемерие Трампа из-за удара Израиля
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп демонстрирует лицемерие, комментируя удар Израиля по столице Катара Дохе. На это указал ветеран ЧВК «Вагнера», ведущий в Telegram блог под псевдонимом Condottiero.

Военблогер привел цитату американского лидера, в которой тот назвал ракетный удар печальным инцидентом и увидел в нем «возможность для мира». На это заявление Condottiero ответил фразой «следите за руками».

Развалить жилой квартал на территории чужой страны — это «печальный инцидент и возможность для мира». Лицемеры на пике

Condottiero

Ранее российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что удар Израиля по зданию в Дохе, где находились высокопоставленные члены ХАМАС, — явный намек Турции. Публицист подчеркнул, что военные операции Израиля уникальны по своей безнаказанности и другим государствам могут лишь сниться.

