«Народный фронт»: Тысячу российских дронов «Ветерок» отправили в зону СВО

В зону специальной военной операции (СВО) поставили тысячу российских оптоволоконных дронов «Ветерок» различных модификаций, способных поражать цели на дистанции 25 километров. Об этом со ссылкой на движение «Народный фронт» сообщает ТАСС.

«В ходе боевого применения дронов на оптоволокне поразили на расстоянии 25 километров вражескую боевую машину пехоты», — сказал гендиректор предприятия-производителя изделий Денис Мерзликин.

По его словам, возглавляемая им компания при необходимости может нарастить производство «Ветерков» на порядки. Мерзликин отметил, что 13-дюймовый дрон может переносить до семи килограммов грузов.

В августе обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу заметил, что «Квазимачта» является самым передовым российским оптоволоконным дроном.

Таким образом автор прокомментировал сделанное в том же месяце высказывание директора по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонида Рокеаха о том, что в зону СВО поставляют способные до 20 суток висеть в воздухе беспилотники «Квазимачта».