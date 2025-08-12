Наука и техника
04:30, 12 августа 2025Наука и техника

«Калашников» рассказал о поставке «Квазимачт» в зону СВО

«Калашников»: В зону СВО поставляют способные висеть 20 дней БПЛА «Квазимачта»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Модернизированные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Квазимачта», которые способны висеть в воздухе на протяжении 20 дней, поставляют в зону СВО. Об этом директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах сообщил ТАСС.

«До 500 часов [может висеть в воздухе]. Может работать, да. Как правило, не нужно этого, чтобы безостановочно [выполнял задачи]. Как правило, 24 часа работает. То есть он провисел, его опустили, проверили, что все в порядке, дизель-генератор заменили или еще что-то», — рассказал он.

Рокеах подчеркнул, что модернизированный БПЛА применяют в зоне СВО. Он рассказал, что дрон всегда активен. Для подачи питания и передачи информации используются провода. «Квазимачту» используют для охраны периметра или отдельного объекта. Также аппарат можно применять в гражданских целях.

Коптер из состава системы «Квазимачта» позволяет круглосуточно вести наблюдение в оптическом и инфракрасном диапазонах. При нарушении подачи питания от наземного источника беспилотник осуществляет безопасную посадку.

В феврале стало известно, что «Квазимачту» впервые показали за рубежом в ходе выставки IDEX 2025 в Абу-Даби.

