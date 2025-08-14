В США похвалили самый передовой российский оптоволоконный БПЛА

В NI сочли «Квазимачту» самым передовым российским оптоволоконным беспилотником

Квазимачта — это самый передовой российский оптоволоконный дрон. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) похвалил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Автор прокомментировал высказывание директора по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонида Рокеаха о том, что в зону специальной военной операции (СВО) поставляют способные до 20 суток висеть в воздухе БПЛА «Квазимачта».

«Оптоволоконные беспилотники невосприимчивы к помехам, так как не используют радиоволны — стандартный метод связи с оператором. Кабель может передавать данные на большой скорости и гораздо безопаснее, оставаясь невосприимчивым к помехам из-за рельефа местности или атмосферы», — говорится в публикации.

Издание пишет, что другой российский оптоволоконный дрон — «Князь Вандал Новгородский» (КВН), вероятно, создан на основе китайского беспилотника Skywalker.

Ранее гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сказал, что российский дрон-камикадзе «КВН», которым управляют по оптоволокну, является состоявшимся продуктом.