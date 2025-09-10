Путешествия
18:31, 10 сентября 2025Путешествия

Уснувший в высокой траве турист оказался под газонокосилкой и не выжил

Bild: Турист попал под газонокосилку в лагере Liebeslaube в Германии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: danymages / Shutterstock / Fotodom

Посетивший кемпинг у Балтийского моря в Германии турист оказался раздавлен садовым трактором. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, 4 сентября отправившийся на отдых в лагерь Liebeslaube мужчина уснул в высокой траве и попал под газонокосилку уборочной техники. Он получил травмы головы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что путешественник не выжил, опознать его личность не удалось.

На данный момент полиция устанавливает причины, из-за которых кемпер не услышал шум работающей машины. Уточняется, что водитель трактора был госпитализирован в состоянии шока после инцидента.

Ранее водитель под действием веселящего газа сбил туристок на популярном европейском курорте. 30-летний ирландец на джипе сначала врезался в фонарный столб, затем в стену прибрежного ресторана, а затем сбил трех иностранок, которые шли вместе по тротуару.

