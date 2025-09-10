В «Азове» назвали унижением нарушение воздушного пространства Польши

Командир «Азова» Жорин: Нарушение воздушного пространства Польши — это унижение

Нарушение воздушного пространства Польши неизвестными объектами — это не провокация, а унижение Варшавы. Так ночной инцидент назвал в социальных сетях экс-командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Максим Жорин.

«Это не провокация, а унижение! Показательно, дерзко, безнаказанно. Смешные ответные заявления вместо реальных действий приведут лишь к дальнейшим издевательствам и повышению градуса "провокаций"», — заявил подполковник третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. Позже он сказал, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, якобы принадлежали России.

В американской прессе со ссылкой на источники также сообщили, что НАТО не рассматривает инцидент в воздушном пространстве Польши как атаку.