В Британии высказались о желании Европы бороться с Россией

Politico: Европе может не хватить воли бороться с Россией

Европе может не хватить воли и координации действий, чтобы бороться с Россией. Об этом заявил бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал и стратегический советник в Институте глобальных изменений имени Тони Блэра Ник Картер, пишет Politico.

Генерал сообщил, что с 9 по 12 сентября министры обороны, высокопоставленные военные и руководители оборонных производств посетят Международную выставку оборонного и охранного оборудования DSEI. По его словам, мероприятие позволит «заглянуть в будущее военных технологий». Однако он указал на то, что настоящим испытанием для Европы является «не создание инноваций в теории, а ее способность достаточно быстро мобилизоваться на практике».

«DSEI продемонстрирует технологии, которые будут определять будущее на полях сражений, но реальный вопрос заключается в том, хватит ли у Европы воли, скорости и координации, чтобы использовать эти технологии. Наши экономики и технологическая база превышают российскую, а наши альянсы не имеют себе равных. Если мы решим действовать безотлагательно, то сможем справиться с любыми действиями со стороны России. Вопрос в том, захотим ли мы это сделать», — резюмировал он.

2 сентября президент России Владимир Путин высказался об истерии на Западе из-за якобы планов Москвы напасть на Европу. Он назвал западные страны специалистами «не по сказкам, а по фильмам ужасов». По словам главы государства, для здравомыслящих людей должно быть понятно, что это провокация и некомпетентность, поскольку у России нет желания нападать на кого-то.