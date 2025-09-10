Мир
06:18, 10 сентября 2025

В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ в зоне СВО

Генерал Катер: В зоне спецоперации сложилась критическая ситуация для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Отставной генерал бундесвера Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt заявил, что на земле и в воздухе сложилась в высшей степени критическая для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация.

Катер отметил, что российский войска превосходят ВСУ во всех областях, включая «воздушную войну с помощью недавно разработанных собственных беспилотников». На земле, по его словам, все выглядит еще хуже.

Он также добавил, что для ВС России может сложиться еще более благоприятная ситуация после взятия под контроль Красноармейска.

Ранее на Украине усомнились в правдивости заявлений главкома ВСУ Александра Сырского об успехах украинских войск на покровском направлении. Так, украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что согласно карте боевых действий аналитического проекта DeepState продвижения ВСУ на этом участке за август не было.

