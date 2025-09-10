В Госдуме ответили пожаловавшемуся на маленькую пенсию Нагиеву

Депутат ГД Журова ответила Нагиеву, что каждый хочет пенсию в 100 тысяч рублей

Государство не может каждому обеспечить пенсию в 100 тысяч рублей. Об этом заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в ответ известному актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву, пожаловавшемуся на будущие маленькие выплаты по старости. Слова парламентария приводит Sport24.

Ранее Нагиев заявил, что его ожидает пенсия в размере 20 тысяч рублей в месяц. По словам артиста, у него также есть накопления в размере 70 тысяч долларов (примерно 5,9 миллиона рублей по текущему курсу).

По словам Журовой, Нагиеву «нужно просто сесть и посчитать, сколько у него выходит». Она подчеркнула, что пенсии у всех разные. «Есть те, на которые тяжело прожить, а есть и очень достойные. В этом вопросе гражданам всегда будет мало. Каждый пенсионер хочет получать по 100 тысяч. Государство не может это обеспечить, потому что на такое бюджета не хватит», — сказала депутат, добавив, что это компенсируется льготами.

Она также отметила, что Нагиев хорошо зарабатывает и будет востребован еще долго. «Вряд ли ему когда-то придется жить на свою пенсию», — констатировала парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что россияне должны становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. По ее словам, «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости». В ответ ей глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что пенсия не является подачкой от государства, а «человек ее заработал».