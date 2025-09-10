Мир
15:05, 10 сентября 2025Мир

В Конгрессе США показали видео с атакой на НЛО у берегов Йемена

ABC: НЛО выдержал удар американской ракеты у берегов Йемена
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Неопознанный летающий объект (НЛО) выдержал удар американской ракеты у берегов Йемена. Соответствующее видео показали во время слушаний подкомитета Палаты представителей Конгресса США по надзору за деятельностью правительства в связи с неопознанными аномальными явлениями (UAP), кадры публикует ABC News.

На ролике видно, как американская военная ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта. По словам конгрессмена Эрика Берлисона, который показал видео, событие произошло у берегов Йемена 30 октября 2024 года.

Берлисон утверждает, что видео было снято с помощью беспилотника MQ-9 Reaper. Он рассказал, что данные кадры ему «передали».

Ранее аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе. По предварительным данным, за него могли принять метеорологическое явление, однако будет проведено расследование.

