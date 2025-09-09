Путешествия
20:02, 9 сентября 2025Путешествия

НЛО временно парализовал работу крупного аэропорта в Европе

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за НЛО в небе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе. Об этом пишет местный телеканал TV3 со ссылкой на национальный центр антикризисного управления.

Уточнялось, что НЛО временно парализовал работу крупного аэропорта Европы утром 9 сентября. Что именно это был за объект, не уточнялось. По предварительным данным, за него могли принять метеорологическое явление, однако будет проведено расследование.

Около 9:00 по местному времени (совпадает с московским) ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты. Влияние на работу аэропорта и расписание было минимальным.

Ранее пилоты российской авиакомпании «Победа» увидели НЛО в районе московского аэропорта Шереметьево. Разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось.

.
