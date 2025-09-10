В отдаленном от Украины российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

В Республике Татарстан объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Татарстан находится на расстоянии более 1200 километров от границы с Украиной.

Помимо того, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщил о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Бегишево в Нижнекамске. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее в Татарстане запретили распространять данные об атаках беспилотных летательных аппаратов. Документ подписал глава республики Рустам Минниханов. Обо всех ЧП сообщать будут официальные органы власти.

