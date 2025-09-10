Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:36, 10 сентября 2025Россия

В отдаленном от Украины российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Республике Татарстан объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Татарстан находится на расстоянии более 1200 километров от границы с Украиной.

Помимо того, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщил о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Бегишево в Нижнекамске. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее в Татарстане запретили распространять данные об атаках беспилотных летательных аппаратов. Документ подписал глава республики Рустам Минниханов. Обо всех ЧП сообщать будут официальные органы власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Артемий Лебедев назвал «чмошничеством» и «позорищем» военный парад в США

    53-летний мужчина провалился в дыру многоэтажной парковки аэропорта и не выжил

    Брат Емельяненко высказался о продолжении карьеры в MMA после выхода из тюрьмы

    Европа скопировала иранскую крылатую ракету

    В отдаленном от Украины российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Российская эскортница назвала моветоном заниматься сексом за iPhone

    На Украине посоветовали Зеленскому не думать о выборах из-за прослушки его разговоров

    Риски обвала рубля оценили

    В Совфеде заявили о ненависти французов к Макрону и допустили его отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости