В России инцидент с дронами в Польше связали с попыткой спровоцировать столкновение с НАТО

Михайлов: Киев устроил провокацию в Польше ради столкновения России и НАТО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Киев устроил провокацию с дронами в Польше, чтобы спровоцировать столкновение России и стран НАТО. Об этом заявил руководитель исследовательского центра «Бюро военно-политического анализа» Александр Михайлов, передает Ura.ru.

Он заявил, что якобы операцию по отправке БПЛА в Польшу спланировали Киев и Варшава. По словам эксперта, беспилотники были запущены украинскими специалистами, после чего в Польше начали обвинять в произошедшем Россию.

«Киевскому режиму крайне важно втянуть в противостояние с Россией дополнительные силы — прежде всего государства Восточной Европы, входящие в НАТО. Думаю, что Киев и Варшава вместе спланировали эту провокацию», — сказал он.

В ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели неопознанные беспилотники. В операции по их устранению участвовали польские истребители F-16, голландские F-35 и итальянские самолеты наблюдения AWACS. Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, всего над страной засекли 19 дронов.

