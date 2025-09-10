В России подорожали яблоки

«Ъ»: Яблоки в России подорожали за год на 14 %

К концу августа 2025 года средняя розничная стоимость яблок выросла год к году на 14 процентов, до чуть менее чем 145 рублей за килограмм. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании NTech пишет «Коммерсантъ»

«Текущая конъюнктура привела к подорожанию яблочных концентратов, используемых в производстве соков, детского питания и сидра», — говорится в материале.

По словам директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов, сейчас российский рынок ощущает последствия возвратных весенних заморозков, произошедших в этом и предыдущем годах, хотя в 2025-м потери из-за них и не оказались столь значительными как в 2024-м. Тогда подорожание к августу достигало 67 процентов.

На подорожании яблок сказывается рост себестоимости производства, отмечает руководитель проекта «Ягодная академия» и гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий, подчеркивая, что у отраслевых компаний ускоренными темпами растут расходы на оплату труда сезонных рабочих, логистику, закупку необходимых материалов, саженцев, машин, оборудования и запчастей, а на российский рынок попадает все меньше плодов из стран, где выращивание яблок обходится дешевле чем в РФ.

В конце 2024 года в числе резко нарастивших поставки яблок в Россию государств называли Китай (в 3,8 раза), Турцию (в 2,6 раза) и ЮАР (в 2,3 раза).