Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:53, 10 сентября 2025Экономика

В России подорожали яблоки

«Ъ»: Яблоки в России подорожали за год на 14 %
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

К концу августа 2025 года средняя розничная стоимость яблок выросла год к году на 14 процентов, до чуть менее чем 145 рублей за килограмм. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании NTech пишет «Коммерсантъ»

«Текущая конъюнктура привела к подорожанию яблочных концентратов, используемых в производстве соков, детского питания и сидра», — говорится в материале.

По словам директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов, сейчас российский рынок ощущает последствия возвратных весенних заморозков, произошедших в этом и предыдущем годах, хотя в 2025-м потери из-за них и не оказались столь значительными как в 2024-м. Тогда подорожание к августу достигало 67 процентов.

На подорожании яблок сказывается рост себестоимости производства, отмечает руководитель проекта «Ягодная академия» и гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий, подчеркивая, что у отраслевых компаний ускоренными темпами растут расходы на оплату труда сезонных рабочих, логистику, закупку необходимых материалов, саженцев, машин, оборудования и запчастей, а на российский рынок попадает все меньше плодов из стран, где выращивание яблок обходится дешевле чем в РФ.

В конце 2024 года в числе резко нарастивших поставки яблок в Россию государств называли Китай (в 3,8 раза), Турцию (в 2,6 раза) и ЮАР (в 2,3 раза).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

    Названо самое вероятное решение ЦБ по ключевой ставке

    Российские войска уничтожили группу бойцов ВСУ под психотропными веществами

    Психолог объяснил причины возникновения неудовлетворенности сексом

    Российский школьник порвал почку после падения с лошади

    Coca-Cola решила судиться с южноосетинским ООО «Кока-кола Компании»

    Раскрыто число пропавших за лето детей в России

    Мигранты использовали ограждения и бутылки во время массовой драки в российском городе

    Россиянин получил условный срок за стрельбу по знакомым

    «Самая сексуальная ученая» уничтожила тысячи детенышей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости