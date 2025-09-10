Журналист Джонс: Дуда предупреждал об инциденте в Польше еще неделю назад

Американский журналист Алекс Джонс в программе The Alex Jones show рассказал, что бывший президент Польши Анджей Дуда еще неделю назад предупреждал о возможной инсценировке инцидента с дронами.

«Бывший президент Польши Дуда еще неделю назад предупреждал, что Зеленский и НАТО готовят фейковую атаку на Польшу, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта с Россией», — заявил он.

В интервью изданию Do Rzeczy Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский оказывал давление на Варшаву, пытаясь втянуть ее в прямое противостояние с Россией. По его словам, с самого начала конфликта Киев стремился привлечь другие страны к боевым действиям, поскольку для Зеленского было важно найти союзников, готовых противостоять Москве.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств.