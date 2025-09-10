Мир
В США предупредили Украину и ЕС о риске срыва мирных переговоров с Россией

Аналитик Кавана: Украина и ЕС рискуют упустить шанс на урегулирование конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украина и страны Европейского союза (ЕС) рискуют упустить шанс на урегулирование конфликта, если продолжат игнорировать позицию России. Об этом заявила американский военный аналитик Дженнифер Кавана в статье для Responsible Statecraft.

«Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир», — сказано в статье.

По мнению автора, откладывание переговоров в конечном итоге может ухудшить позицию Украины.

При этом Кавана подчеркивает, что наиболее выгодное для себя соглашение по урегулированию конфликта Киев мог заключить в апреле или ноябре 2022 года. «Учитывая нынешнее тяжелое положение ее вооруженных сил, следующим оптимальным вариантом является тот, который обсуждается сегодня», — пишет она.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру заявил, что новый этап переговоров по урегулированию украинского кризиса возможен только после принятия президентом Украины Владимиром Зеленским договоренностей, выработанных в Анкоридже. На данный же момент, по его мнению, можно говорить о заморозке переговорного процесса.

