12:23, 10 сентября 2025

Вера Брежнева появилась на публике в крошечном бюстгальтере

Украинская певица Вера Брежнева появилась на публике в крошечном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева появилась на публике в откровенном виде. Сторис опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница посетила модный показ бренда The Coat, выбрав для выхода в свет кожаную мини-юбку с высокой посадкой и крошечный бюстгальтер. Кроме того, она накинула на плечи плащ и примерила сапоги с укороченным голенищем. Знаменитость распустила волосы, сделала макияж в нюдовых тонах и надела на шею ожерелье.

В августе старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала фигуру в купальнике. Тогда наследница знаменитости запечатлела себя на камеру в зеркале в бикини с изображением клубники.

