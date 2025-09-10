Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:46, 10 сентября 2025Бывший СССР

Военкоры назвали возможные цели массированной атаки на Украине

«РВ»: В ночь на 10 сентября ожидается массированный удар по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В ночь на 10 сентября ожидается массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по Украине, вероятными целями являются объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Отмечается, что возможные цели находятся как на западе, так и на востоке Украины. Для удара могут быть использованы ракетные комплексы «Кинжал» и дроны-камикадзе типа «Герань-2».

Кроме того, сообщается о возможном использовании для атак самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. Помимо этого, на боевое дежурство в акватории Черного моря вышла подводная лодка «Варшавянка», способная выпустить до 30 ракет «Калибр».

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по нефтеперерабатывающему заводу в Кривом Роге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    Военные Непала начали снимать проправительственные партии в столице

    Дворецкий впервые рассказал о происходившем в день смерти королевы Елизаветы II

    Раскрыта опасность популярного вируса для пожилых

    Европу и США назвали опасным местом для украинских мигрантов

    Трамп призвал ЕС повысить пошлины для Индии и Китая

    Военкоры рассказали о продвижении ВС России в Днепропетровской области

    Силы ПВО сбили несколько беспилотников над российским регионом

    В российском регионе при столкновении лодки с пристанью погиб человек

    В Катаре назвали удар ЦАХАЛ по Дохе актом государственного терроризма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости