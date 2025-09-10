Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 10 сентября 2025Наука и техника

Выявлен неожиданный «омолаживающий» эффект популярного препарата

Cell Reports Med: Хенаглифлозин может замедлять процессы биологического старения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Препарат хенаглифлозин, широко применяемый для лечения диабета 2-го типа, может не только снижать уровень сахара в крови, но и замедлять процессы старения. К такому выводу пришли китайские ученые, опубликовавшие исследование в Cell Reports Medicine.

В клиническом испытании приняли участие 142 человека с диабетом в возрасте от 35 до 70 лет. Половина пациентов получала хенаглифлозин, половина — плацебо. Через полгода выяснилось, что у 90 процентов участников на хенаглифлозине теломеры — защитные «колпачки» на концах хромосом, считающиеся биологическими часами организма, — удлинились. В группе плацебо аналогичный эффект наблюдался лишь у 66 процентов.

Ученые отмечают: удлинение теломер связано с замедлением клеточного старения и может означать снижение риска возрастных заболеваний. Кроме того, хенаглифлозин улучшал метаболизм, повышал уровень некоторых факторов роста и положительно влиял на работу иммунной системы.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о предварительных данных и для подтверждения «омолаживающего» действия нужны более масштабные исследования. Однако уже сейчас они рассматривают возможность применения хенаглифлозина не только для контроля диабета, но и для борьбы с возрастными изменениями.

Ранее ученые выяснили, что известный препарат для лечения ревматоидного артрита может оказывать и неожиданный кардиозащитный эффект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Выявлен неожиданный «омолаживающий» эффект популярного препарата

    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Россиян предупредили о последствиях проживания в неприватизированной квартире

    Фон дер Ляйен выступит с обращением о положении дел в ЕС

    Некоторым россиянам разрешат оформить кредитные каникулы с 1 октября

    Путину показали молодильную клубнику и усовершенствованный виноград

    Политолог назвал ставшую угрозой страну-соседа России

    Уголовник вышел покурить из машины и погубил малолетних сына и дочь

    Диспетчер службы спасения рассказал о самых глупых поводах для звонков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости