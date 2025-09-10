Закрыли прославившуюся VIP-камерами и бунтом российскую колонию

В Челябинской области закроют колонию, известную VIP-сидельцами и бунтом

В Копейске Челябинской области закроют исправительную колонию строгого режима №6, известную VIP-сидельцами и бунтом. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, причиной ликвидации стал недостаток заключенных. Многие из них отправились на СВО, поэтому колония пустует. Приказ о ликвидации поступил в середине апреля из Минюста России.

В колонии отбывали наказания те, кто впервые совершил тяжкие или особо тяжкие преступления. Она входила в число лучших учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Среди сидельцев ИК-6 были мэры нескольких городов Челябинской области, в частности бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин, замгубернатора Николай Сандаков, вице-губернатор региона Виктор Тимашов.

Также в 2012 году заключенные ИК-6 устроили двухдневный бунт, требуя ослабить режим и выпустить осужденных, находившихся в штрафном изоляторе. Беспорядки закончили без применения силы.