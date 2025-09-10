Бывший СССР
Зеленский ввел ряд санкций против России

Зеленский ввел ряд санкций против компаний и физлиц из России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против России. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Зеленский ввел еще ряд санкций против России в сфере ВПК. Ограничение введено против 37 физических лиц и 35 компаний», — сказано в сообщении.

Отмечается, что под санкции попали компании, производящие средства радиоэлектронной борьбы, предприятия и их владельцы, которые организовывают импорт в Россию в обход санкций, и IT-компании.

Ранее также Зеленский заявил, что встреча представителей Европейского союза (ЕС) и США по поводу санкций в отношении России пройдет в скором времени. Президент сообщил, что присутствие иностранных войск на Украине будет обсуждаться в рамках гарантий безопасности.

