08:52, 10 сентября 2025Мир

Журналист Херш оценил версию о причастности украинца к подрыву «Северных потоков»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в беседе с РИА Новости прокомментировал версию о причастности украинца Сергея Кузнецова в подрыве газопроводов «Северный поток».

В прошлом году Генпрокуратура Германии установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток». В августе 2025-го в Италии полицейские задержали Кузнецова. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

«Я написал то, что написал», — заявил Херш в ответ на просьбу агентства оценить выдвинутые украинцу обвинения.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

