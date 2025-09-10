Культура
16:35, 10 сентября 2025Культура

Звезда «Мажора» стал многодетным отцом и объяснил отсутствие желания жениться вновь

Актер Никита Панфилов: Счастье любит тишину, брак его не гарантирует
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Никита Панфилов недавно стал многодетным отцом после рождения третьего ребенка. При этом заключать брачный союз с избранницей российский артист не торопится. О том, почему у него нет таких планов, он рассказал «Пятому каналу».

По его словам, маленькую дочь назвали Афиной. Звезда «Мажора» лично присутствовал при родах, которые, по его словам, стали настоящим испытанием на прочность.

«Там я сам чуть не родил в поте лица и похудел килограмм на пять за эти роды», — признался артист. Он отметил, что присутствие при появлении ребенка на свет позволяет мужчине глубже прочувствовать ответственность и укрепляет отношения с возлюбленной.

При этом актер не раскрыл, кто стал его избранницей. Он объяснил это желанием сохранить личное счастье в тишине, но заверил, что влюблен и любим.

«Я не скажу, ничего не скажу. Счастье любит тишину. Я знаю давно: счастье любит тишину. Я давно в этом убедился. И всем советую как можно меньше выкладывать своих любимых в соцсети. Пафос не сравнится с семейным счастьем», — сказал он.

Панфилов подчеркнул, что отношения для него строятся на дружбе и общих ценностях, а не только на романтических чувствах. При этом актер заявил, что не видит смысла официально жениться на возлюбленной и не собирается вести ее в ЗАГС. По его мнению, брак не гарантирует счастья и требует ежедневного подтверждения любви и взаимной преданности.

За плечами Панфилова уже три развода. Первой супругой стала коллега по сцене Вера Бабенко. Брак распался после того, как актер обнаружил у нее переписку с другим. Его второй женой была журналистка Лада Пояркова, с которой у него родился сын Добрыня. Этот союз также завершился разрывом, по слухам, из-за измены. Вопросы о порядке встреч с сыном пришлось решать через суд. Третьей женой стала стоматолог Ксения Соколова, она родила ему дочь Аврору. Брак распался в 2023 году, причины не оглашались и остались между бывшими супругами.

Панфилов признался, что старается помогать всем своим детям и активно участвует в их жизни. Он уже познакомил новорожденную Афину с дочерью Авророй, а встреча с Добрыней пока откладывается из-за школы.

В повседневной жизни актер старается совмещать заботу о семье с работой и отдыхом. Он отметил, что иногда играет в «Танчики», чтобы уединиться и восстановить силы.

Ранее стало известно о заявлении Панфилова, что он больше не верит в брак. Актер назвал его ошибкой.

