Звезда популярного шоу на ТНТ пожаловалась на цены в европейской стране

Юмористка Аранова заявила, что в Великобритании очень высокие цены

Российская юмористка, звезда популярного комедийного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова заявила, что в Великобритании очень высокие цены. О путешествии в эту европейскую страну она рассказала в проекте «Бранч», видео доступно на YouTube.

Аранова назвала поездку в Англию и Шотландию самым дорогим отдыхом в жизни. Юмористка описала цены в Соединенном Королевстве фразой «дорого жестко». «Поесть везде — это дорого. И из-за курса, и потому, что у них просто другой ценовой диапазон», — пожаловалась она.

Вместе с тем Аранова указала, что, несмотря на значительные траты, она осталась довольна поездкой. «Я всю жизнь хотела это увидеть, и на это есть смысл накопить», — пояснила она.

