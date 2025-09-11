Забота о себе
07:00, 11 сентября 2025Забота о себе

34-летняя звезда «Холостяка» обнаружила у себя «вагину старухи»

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Santiago Felipe / Getty Images

34-летняя звезда американского реалити-шоу «Холостяк» Кэти Терстон рассказала, с какими трудностями столкнулась во время лечения рака груди. Ее цитирует издание People.

Терстон объяснила, что недавно у нее обнаружили рак молочной железы четвертой стадии, который дал метастазы в печень. Лечение от онкологического заболевания связано с поддержанием низкого уровня гормона эстрадиола в крови. «Из-за этого она начала чувствовать признаки менопаузы. А вот и я. 34-летняя женщина с вагиной старухи, у которой сейчас менопауза. Постепенно я теряю частички своей женственности. Моя грудь. Моя способность к зачатию. Мои яичники. Моя сексуальная жизнь», — пожаловалась она.

Звезда телешоу добавила, что сейчас интимной жизни с мужем мешают страх и неуверенность — она боится, что секс причинит ей боль. Для поддержания более здоровой микрофлоры во влагалище и устранения сухости она пользуется специальным кремом.

Ранее врач-терапевт Мари Кристакис предупредила о ненужных анализах и лекарствах, которые навязывают женщинам в период менопаузы. Наиболее тревожной тенденцией она назвала проведение рутинных гормональных исследований для оценки симптомов менопаузы.

