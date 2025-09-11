68-летняя основательница бренда косметики Bobbi Brown объяснила отказ от пластики

Визажист Бобби Браун объяснила отказ от ботокса и филлеров хорошей внешностью

Основательница бренда косметики Bobbi Brown американская визажистка Бобби Браун объяснила отказ от пластики. На данную тему она высказалась в интервью для марки LYMA, видео доступно на YouTube.

По словам Браун, ее удивляют возможности пластической хирургии. Однако она считает, что не всем следует корректировать внешность хирургическим путем в соответствии с современными стандартами красоты.

Также предпринимательница отметила, что выглядит хорошо благодаря отказу от инъекций. «Мне 68 лет, и люди говорят, что я хорошо выгляжу. Думаю, это потому, что я не делала ничего со своей кожей. Я наблюдаю много женщин, у которых даже простая установка имплантатов в щеки выглядит будто что-то не так», — пояснила она.

Кроме того, Браун, которая также основала бренд косметики Jones Road, заявила, что считает наиболее привлекательными реальных женщин, которых видит в магазинах и на улице.

«Они не проводят по шесть часов в спортзале, по два часа с визажистом и не делают укладку каждый день. Реальная женщина забирает своего ребенка из детского сада, и у нее есть две секунды, чтобы выглядеть хорошо. Для меня это настоящая красота, и это то, что мне ближе всего», — указала визажистка.

В августе советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская высказалась об идеальной внешности фразой «у всех что-то провисает».