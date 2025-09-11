Путешествия
09:03, 11 сентября 2025Путешествия

Блогерша описала курорт в российском регионе фразой «не уступает зарубежным»

Алина Черненко

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российская путешественница побывала на курорте в Приморском крае и описала его фразой «не уступает зарубежным». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что лето в этом российском регионе теплое и солнечное, а пик жары приходится на июль. По ее словам, благодаря близости моря высокая температура переносится легко, а купальный сезон заканчивается примерно во второй половине сентября.

«Когда я впервые увидела пляж, то не поверила, что такие места есть в России. Морское побережье состоит из десятков живописных бухт. Визуально картинка напоминала мне Турцию, Мальдивы или Таиланд: белый песок, бирюзово-голубая вода, а вокруг скалы и множество различной зелени», — восхитилась путешественница.

Россиянка также отметила, что на курортах Приморского края встречаются пляжи на любой вкус, и большинство из них бесплатные. Кроме того, там можно попробовать свежие морепродукты по доступным ценам.

Ранее другая российская путешественница побывала на курорте Приморья и описала его словами «стиля нет вообще». По ее словам, формально там все есть, но выглядит хаотично и неаккуратно.

