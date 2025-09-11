Силовые структуры
Блокировавший Суджу командир танкового взвода ВСУ попал под следствие

Командир танкового взвода ВСУ Чибисов попал под следствие за блокирование Суджи
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении командира танкового взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокировавшего город Суджу в Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, обвиняемый младший лейтенант Артем Чибисов занимался активной дестабилизацией органов власти в городе, применял оружие в отношении гражданской инфраструктуры и открывал огонь по мирному населению, мешая эвакуации людей. В ходе боевых действий украинского военнослужащего задержали российские военные, он передан следствию.

Проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от действий Чибисова.

Ранее СК возбудил уголовное дело против солдата ВСУ Ивана Шарутина, участвовавшего во вторжении на территорию Курской области и блокировании хутора Олешня.

