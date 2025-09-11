Командир танкового взвода ВСУ Чибисов попал под следствие за блокирование Суджи

Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении командира танкового взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокировавшего город Суджу в Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, обвиняемый младший лейтенант Артем Чибисов занимался активной дестабилизацией органов власти в городе, применял оружие в отношении гражданской инфраструктуры и открывал огонь по мирному населению, мешая эвакуации людей. В ходе боевых действий украинского военнослужащего задержали российские военные, он передан следствию.

Проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от действий Чибисова.

Ранее СК возбудил уголовное дело против солдата ВСУ Ивана Шарутина, участвовавшего во вторжении на территорию Курской области и блокировании хутора Олешня.