СК возбудил дело против солдата ВСУ Шарутина за преступления на хуторе Олешня

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Шарутина, участвовавшего во вторжении на территорию Курской области и блокировании хутора Олешня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Украинского стрелка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обвиняют по статье 205 УК РФ («Теракт»). В СК предоставили видео с ним.

На кадрах солдат ВСУ признает вину в совершении преступлений против жителей российского хутора. Они рассказали следователям о преступлениях вторгшихся украинских военных, приехавших на боевой машине пехоты (БМП) Bradley.

По данным СК, в мае Шарутин в составе ВСУ нарушил российскую госграницу. Он и его сослуживцы открыли огонь по объектам и жителям хутора Олешня, препятствовали эвакуации людей. В результате военных преступлений был причинен значительный ущерб. Шарутин позже был взят в плен и передан следователям.

Ранее военный священник, настоятель симферопольского храма Державной иконы Божией Матери протоиерей Дмитрий Кротков рассказал, что в Европе продаются иконы, украденные бойцами ВСУ в храмах Курской области.

