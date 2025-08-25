Жители российского хутора рассказали о появившейся на улицах американской БМП Bradley

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Шарутина, участвовавшего во вторжении на территорию Курской области и блокировании хутора Олешня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Украинского стрелка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обвиняют по статье 205 УК РФ («Теракт»). В СК предоставили видео с ним.
На кадрах солдат ВСУ признает вину в совершении преступлений против жителей российского хутора. Они рассказали следователям о преступлениях вторгшихся украинских военных, приехавших на боевой машине пехоты (БМП) Bradley.
По данным СК, в мае Шарутин в составе ВСУ нарушил российскую госграницу. Он и его сослуживцы открыли огонь по объектам и жителям хутора Олешня, препятствовали эвакуации людей. В результате военных преступлений был причинен значительный ущерб. Шарутин позже был взят в плен и передан следователям.
Ранее военный священник, настоятель симферопольского храма Державной иконы Божией Матери протоиерей Дмитрий Кротков рассказал, что в Европе продаются иконы, украденные бойцами ВСУ в храмах Курской области.