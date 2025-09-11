Бывшего главу антидопинговой лаборатории снова объявили в розыск в России

МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу антидопинговой лаборатории Родченкова

МВД России переобъявило в розыск бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Это следует из базы розыска ведомства.

В базе сказано, что Родченков разыскивается по уголовной статье. В ведомстве подчеркнули, что ранее мужчину уже объявляли в розыск.

Ранее сообщалось, что Родченкова обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, воспрепятствовании осуществления правосудия и незаконном обороте сильнодействующих веществ. В России его заочно арестовали в 2017 году и объявили в международный розыск.