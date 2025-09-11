Россиян предупредили о вреде некоторых видов чая при хранении в термосе

Специалист Мойсеяк предупредила, что чай в термосе может быть вредным

Чай в термосе — это удобно, но важно помнить, что даже самый полезный напиток может стать вредным, если хранить его слишком долго, предупредила профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк. Об опасности специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Мойсеяк отметила, что в среднем термосы поддерживают температуру в течение 6-12 часов благодаря вакуумной конструкции. Однако не все это время чай будет одинаково полезным и вкусным, добавила она.

«Самый стойкий вариант — черный чай, который сохраняет вкус до 4 часов. После этого времени танины начинают разрушаться, придавая горький вкус напитку. Кроме того, длительный температурный режим снижает антиоксидантные свойства чая. Также разрушаются витамины», — рассказала Мойсеяк.

Менее устойчив к хранению в термосе, по словам эксперта, зеленый чай. После 3-4 часов в термосе он теряет свежий аромат и насыщенность, приобретая ярко горький вкус, поделилась она.

Листья мяты или ромашки, заваренные в термосе, могут выдержать до 6 часов. Чаи с фруктовыми добавками хранятся хуже, так как в тепле могут начаться процессы брожения. Если в чай в термос добавить сахар, то он ускорить процесс брожения и может способствовать микробиологической зараженности. Лимонный сок, напротив, немного замедляет порчу, однако не продлевает срок хранения дольше 4-5 часов Марина Мойсеяк профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ

«Чай с молоком не рекомендуется хранить больше 2 часов. Теплая среда — идеальная почва для размножения бактерий. Даже если напиток не выглядит испорченным, он может вызвать расстройство желудка», — сообщила Мойсеяк.

Также собеседница издания отметила, что на напиток может влиять материал, из которого изготовлен термос.

«Лучше всего сохраняет вкус стеклянный термос. Сосуд из нержавеющей стали может придавать чаю металлический вкус. Пластик при нагревании может выделять токсичные вещества», — заявила она.

Соблюдайте простые правила: используйте качественный термос, заваривайте только свежий чай и не храните его дольше 4 часов. Так вы сохраните не только вкус, но и свое здоровье. Лучше вылить оставшийся чай и заварить новый, чем рисковать Марина Мойсеяк профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ

В июне стало известно, что житель Тайваня отравился тяжелыми металлами из-за того, что много лет не менял старый термос и активно им пользовался. Мужчина более десяти лет ежедневно пользовался посудой, несмотря на явные признаки коррозии. Врачи установили, что он заливал в него напитки с высокой кислотностью — кофе, чай и соки, — что ускорило процесс выделения токсинов.

