Депутат на российском танке уничтожил грузинских наемников с луками и арбалетами

Экипаж российского танка во главе с командиром с позывным Депутат уничтожил в районе Орехова диверсионно-разведывательную (ДРГ) группу грузинских наемников, которая была вооружена луками, арбалетами и кинжалами. Об этом РИА Новости рассказал сам командир бронемашины.

«Заходили через посты, со стороны Орехова, ДРГ противника, грузин. Грузинские наемники. Вот они были с арбалетами, кортиками и луками. Начали заходить в посадку, где наши беспилотники обнаружили их», — рассказал Депутат.

Он добавил, что диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось полностью уничтожить в результате прицельного огня с закрытых позиций и ударов артиллерии.

Ранее в Запорожской области российские войска ликвидировали полковника спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Алексея Поповича. По данным украинских источников, офицер был уничтожен в стрелковом бою.