Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Девушка забеременела, проверила мусорное ведро в ванной и съехала от бойфренда

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit c ником ThrowRA7777888 рассказала о том, как решила расстаться со своим бойфрендом после того, как забеременела от него. По словам 22-летней девушки, причиной стала ее находка в мусорном ведре.

«Пару недель назад у меня была задержка месячных. Я сделала тест на беременность, увидела треклятую вторую полоску и впала в истерику. Парень был на работе, но я ему сразу же позвонила. Когда он пришел, я сидела на полу в ванной совершенно разбитая и рыдала так сильно, что меня вырвало», — написала автор.

Материалы по теме:
Кто такие инцелы: почему они ненавидят женщин и не вступают в отношения?
Кто такие инцелы:почему они ненавидят женщин и не вступают в отношения?
31 мая 2024
Как забыть и отпустить любимого человека после расставания: рекомендации психолога
Как забыть и отпустить любимого человека после расставания:рекомендации психолога
17 апреля 2025
«Отец приказывал ей терпеть» Россиянки годами скрывают пережитое в детстве сексуальное насилие. Что заставляет их открыть правду?
«Отец приказывал ей терпеть»Россиянки годами скрывают пережитое в детстве сексуальное насилие. Что заставляет их открыть правду?
29 июня 2025

Однако ее бойфренда новость привела в восторг. Девушка сквозь слезы стала говорить ему, что оба они еще учатся и едва могут оплачивать аренду. Во время ссоры автор швырнула тест на беременность в мусорное ведро, а тот разметал лежавшую в нем использованную бумагу и обнажил хорошо знакомые автору блистеры.

«Это были пустые упаковки из-под таблеток с плацебо, которые нужно пить, когда я во время месячных не принимаю противозачаточные. Они лежали где-то на кухне, но я давно их не использовала. Порывшись в мусоре, я обнаружила около семи своих настоящих противозачаточных таблеток. Как правило, я складываю их в контейнер, но теперь я поняла, что он их просто подменил на плацебо», — добавила девушка.

Поняв, что парень обманул ее, автор съехала от бойфренда и решила расстаться с ним. Тем не менее иногда ей начинает казаться, что она реагирует слишком остро. Сам парень продолжает ей писать и просить вернуться к нему.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что рассталась со своим молодым человеком из-за того, что он лгал ей о возрасте. Взяв в руки его водительские права, она выяснила, что он на десять лет старше, чем говорил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    Американец предупредил наемников о 90-процентной вероятности умереть на Украине

    Самый настойчивый телефонный мошенник попытался дозвониться жертве более 17 тысяч раз

    В России допустили снижение ключевой ставки в сентябре

    Обманывающим российских пенсионеров предложили ужесточить наказание

    В Москве мошенник похитил у школьницы три миллиона рублей

    Раскрыт возможный объем помощи Украине в 2026 году

    Фигуранты дела о теракте в Крокусе не выплатят деньги по искам потерпевших

    Горящий автомобиль с загадочными останками внутри нашли на горной дороге

    Россиян предупредили о признаках неправильной диеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости