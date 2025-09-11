Девушка забеременела, проверила мусорное ведро в ванной и съехала от бойфренда

Пользовательница Reddit c ником ThrowRA7777888 рассказала о том, как решила расстаться со своим бойфрендом после того, как забеременела от него. По словам 22-летней девушки, причиной стала ее находка в мусорном ведре.

«Пару недель назад у меня была задержка месячных. Я сделала тест на беременность, увидела треклятую вторую полоску и впала в истерику. Парень был на работе, но я ему сразу же позвонила. Когда он пришел, я сидела на полу в ванной совершенно разбитая и рыдала так сильно, что меня вырвало», — написала автор.

Однако ее бойфренда новость привела в восторг. Девушка сквозь слезы стала говорить ему, что оба они еще учатся и едва могут оплачивать аренду. Во время ссоры автор швырнула тест на беременность в мусорное ведро, а тот разметал лежавшую в нем использованную бумагу и обнажил хорошо знакомые автору блистеры.

«Это были пустые упаковки из-под таблеток с плацебо, которые нужно пить, когда я во время месячных не принимаю противозачаточные. Они лежали где-то на кухне, но я давно их не использовала. Порывшись в мусоре, я обнаружила около семи своих настоящих противозачаточных таблеток. Как правило, я складываю их в контейнер, но теперь я поняла, что он их просто подменил на плацебо», — добавила девушка.

Поняв, что парень обманул ее, автор съехала от бойфренда и решила расстаться с ним. Тем не менее иногда ей начинает казаться, что она реагирует слишком остро. Сам парень продолжает ей писать и просить вернуться к нему.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что рассталась со своим молодым человеком из-за того, что он лгал ей о возрасте. Взяв в руки его водительские права, она выяснила, что он на десять лет старше, чем говорил.