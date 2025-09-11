Бывший СССР
Дроны атаковали два школьных автобуса в Запорожье

Глава Запорожской области Балицкий: Дроны ВСУ атаковали два школьных автобуса
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали два школьных автобуса и территорию школы в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.

«В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для беспилотника противника», — говорится в публикации.

Глава региона отметил, что в результате атаки персонал школы и ученики не пострадали.

Ранее в Запорожской области российские войска ликвидировали полковника спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Алексея Поповича. По данным украинских источников, офицер был уничтожен в стрелковом бою.

