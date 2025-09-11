Экономика
06:11, 11 сентября 2025

В России допустили снижение ключевой ставки в сентябре

Экс-глава Минфина Задорнов допустил снижение ключевой ставки в сентябре до 16%
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов заявил, что Банк России на заседании в эту пятницу, 12 сентября, снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 16 процентов. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Задорнов допустил снижение ключевой ставки в сентябре и предположил, что после этого Центробанк возьмет паузу.

«Ставка будет снижена. Вопрос в том, будет ли она снижена на 200 базисных пунктов или на 100. Могу предположить, что по совокупности факторов ЦБ снизит ставку на 2 процентных пункта», — сказал экс-глава Минфина.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что для снижения ключевой ставки необходим взвешенный федеральный бюджет. До этого глава ведомства отмечал, что в федеральном бюджете на 2025 год изначально учитывалась среднегодовая ключевая ставка 18,5 процента.

