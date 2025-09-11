Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:11, 11 сентября 2025Мир

Экстренное заседание Совбеза ООН созвали по просьбе Польши

МИД Польши: По просьбе Варшавы созвали экстренное заседание Совбеза ООН
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

По просьбе Варшавы созвали экстренное заседание Совбеза ООН. Об этом говорится в заявлении МИД Польши в социальной сети X.

«По просьбе Польши будет организовано экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства Польши», — говорится в публикации.

Польский МИД в своей публикации в очередной раз бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотниками.

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила никаких доказательств якобы российского происхождения сбитых над своей территорией дронов. Дипломат назвал беспочвенными обвинения в адрес Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Более 60 обысков провели по делу о незаконной миграции в российском городе

    Россиянка лишилась части скальпа из-за выросшей на ее голове кровавой шишки

    Российская юмористка съездила в самую опасную страну мира и поделилась впечатлениями

    Бизнесмен-христианин Стерлигов устыдил ученых при помощи раскрашенной карандашами таблицы

    Россиянка покрылась красными пятнами из-за животной находки в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости