Экстренное заседание Совбеза ООН созвали по просьбе Польши

МИД Польши: По просьбе Варшавы созвали экстренное заседание Совбеза ООН

По просьбе Варшавы созвали экстренное заседание Совбеза ООН. Об этом говорится в заявлении МИД Польши в социальной сети X.

«По просьбе Польши будет организовано экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства Польши», — говорится в публикации.

Польский МИД в своей публикации в очередной раз бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотниками.

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила никаких доказательств якобы российского происхождения сбитых над своей территорией дронов. Дипломат назвал беспочвенными обвинения в адрес Москвы.