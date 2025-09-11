Еще одна страна вызвала посла России из-за инцидента с дронами в Польше

МИД Швеции вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Сергея Беляева из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД королевства.

«Швеция полностью поддерживает Польшу как союзника по НАТО и члена Евросоюза. Нарушения со стороны России неприемлемы и представляют угрозу безопасности Европы», — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

В заявлении также подчеркивается право Польши отстаивать территориальную целостность и защищать воздушное пространство.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.