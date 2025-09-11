Европа отказалась использовать пошлины как инструмент санкций против Индии и Китая

Европа отказалась использовать пошлины как инструмент санкций против Индии и Китая по требованию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза (ЕС).

«Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран», — пишет издание.

Трамп потребовал от ЕС ввести пошлины против Индии и Китая во время встречи американских и европейских чиновников. После этой встречи министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США готовы пойти на жесткие меры в отношении России, если к ним присоединится Евросоюз.