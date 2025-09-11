ФБР показало фото предполагаемого убийцы сторонника Трампа

ФБР опубликовало фотографию предполагаемого убийцы Чарли Кирка

Отделение Федерального бюро расследований (ФБР) в Солт-Лейк-Сити показало фотографию предполагаемого убийцы политического деятеля и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Соответствующее фото опубликовано в аккаунте социальной сети Х.

«Мы просим общественность помочь установить личность человека, подозреваемого в причастности к убийству Чарли Кирка в Университете долины Юты», — так в ФБР подписали фото.

На фотографиях видно мужчину худого телосложения, одетого в черный свитер, на котором изображен американский флаг и, предположительно, орлан — национальный символ США. Также на нем солнцезащитные очки и черная кепка.

Ранее агент ФБР Роберт Болс в ходе пресс-конференции сообщил, что сотрудники ведомства обнаружили винтовку, использованную при покушении на Кирка. Сообщается, что оружие было найдено в лесистой местности, куда стрелок скрылся после инцидента. Лаборатория ФБР проведет анализ винтовки.