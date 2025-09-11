Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:13, 11 сентября 2025Мир

ФБР показало фото предполагаемого убийцы сторонника Трампа

ФБР опубликовало фотографию предполагаемого убийцы Чарли Кирка
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: @FBISaltLakeCity

Отделение Федерального бюро расследований (ФБР) в Солт-Лейк-Сити показало фотографию предполагаемого убийцы политического деятеля и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Соответствующее фото опубликовано в аккаунте социальной сети Х.

«Мы просим общественность помочь установить личность человека, подозреваемого в причастности к убийству Чарли Кирка в Университете долины Юты», — так в ФБР подписали фото.

На фотографиях видно мужчину худого телосложения, одетого в черный свитер, на котором изображен американский флаг и, предположительно, орлан — национальный символ США. Также на нем солнцезащитные очки и черная кепка.

Ранее агент ФБР Роберт Болс в ходе пресс-конференции сообщил, что сотрудники ведомства обнаружили винтовку, использованную при покушении на Кирка. Сообщается, что оружие было найдено в лесистой местности, куда стрелок скрылся после инцидента. Лаборатория ФБР проведет анализ винтовки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

    Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

    В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

    На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

    Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

    Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

    70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

    Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

    Нарколог рассказала о признаке сформированной алкогольной зависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости